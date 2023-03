Review | Cosmonious High (PS VR2) – De middelbare school kon niet iedereen bekoren, mij ook niet, maar toch ging met regelmaat de uitspraak “Jongen, geniet van je schooldagen, nu het nog kan” over de keukentafel of door de woonkamer. Die dagen liggen nu in het verleden, maar via Cosmonious High van Owlchemy Labs – eerder bekend van guitige VR-titels als Job Simulator en Vacation Simulator – kunnen we mogelijk toch nog een paar van die momenten opnieuw beleven. Het grote verschil? Deze school bevindt zich in de ruimte, kent een boel kleurrijke figuren en het lessenpakket bevat allesbehalve de standaard vakken als Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde.

School’s (not) out

Je stapt in de schoenen van een Prismi, een geinig, buitenaards wezentje die z’n eerste dag gaat ervaren op Cosmonious High. Dat gaat niet van een leien dakje, want in plaats van een rustige ontvangst, beukt de schoolbus zo door de voordeur, zijn er allerhande zaken in de war geschopt en is er de nodige chaos in de schoolgangen. Prismi’s zijn unieke aliens, want ze kunnen mettertijd allerlei vaardigheden opzuigen, die ze vervolgens via hun handen kunnen inzetten voor verschillende situaties. Met een tik op de rug van je hand kun je schakelen tussen je verschillende krachten. Je kunt zodoende in elke hand één kracht gebruiken, zoals het spuwen van vuur of water of telekinetische krachten. Al snel ontvang je je eerste kracht en ben je in de vroege minuten vrij letterlijk bezig met het blussen van een aantal brandjes.

Het eerste wat opvalt, is de visuele stijl. Cosmonious High en diens personages worden tot leven gebracht middels een cell-shaded stijl en staan bol van de kleuren, die – mede door de OLED-panelen – van de schermpjes afspatten. De artstyle is eenvoudig en lijkt rechtstreeks uit een schetsboek van een 8-jarige getrokken te zijn, wat voor de één juist een pluspunt is, maar voor anderen misschien nets iets te kinderachtig kan zijn. Wij vonden het in ieder geval een leuke afwisseling van de donkere, sombere games die we met regelmaat voorgeschoteld krijgen. Verder zitten de animaties en effecten piekfijn in elkaar, net als de zo goed als perfecte framerate van 90 beeldjes per seconde en heeft Cosmonious High aardig wat uithoekjes om te verkennen.

Class is in session!

Maar wat doe je dan precies op deze buitenaardse school? Lessen volgen, natuurlijk! Er zijn in Cosmonious High meerdere klaslokalen te vinden, die ieder een eigen “vak” hebben en draaien om zaken zoals gym, kunst, muziek en scheikunde, hoewel ze daar in-game hun eigen draai aan hebben gegeven (scheikunde is bijvoorbeeld liefkozend “Chemosophy” genoemd). Elk vak is eigenlijk een klein speelveld waar je een introductie krijgt tot de enorme hoeveelheden interactie en creativiteit die deze game te bieden heeft. Middels kleine scenario’s in elk klaslokaal – begeleid door een charmante cast aan personages – moet je bijvoorbeeld goedjes mixen of tekeningen maken.

Dat klinkt misschien nogal saai, maar de kleine verhaallijntjes zijn stiekem toch wel geinige speelvelden. Net zoals bij Vacation/Job Simulator staat interactiviteit en experimenteren hoog in het vaandel en Owlchemy Labs heeft voor de meest gekke ideeën wel iets bedacht en de wereld en diens objecten reageren op een geloofwaardige manier. Zo moesten we in Chemosophy een bepaalde vloeistof correct mixen, maar ons boek kwam onverhoopt onder één van de stofjes te zitten en konden we de instructies niet meer lezen. Shit, moesten we nu opnieuw beginnen? Nee hoor, even het boek onder de dichtstbijzijnde kraan houden en de instructies waren weer leesbaar.

Leuke bezigheden

Naarmate je door de lessen heengaat, speel je ook meer krachten vrij die ieder weer meer interacties mogelijk maken. Dit creëert niet alleen verrassende effecten tijdens de lessen, maar helpt ook in de verscheidene “quests” die door je schoolgenoten worden gegeven. Daarnaast kom je in de gangen van de school genoeg puzzeltjes tegen die je later met je nieuwbakken krachten nog een keer moet bezoeken. Met een hand over je schouder trek je overigens zo je rugzak erbij, die je vol kunt proppen bijvoorbeeld met de schattige “Bleb” wezentjes als één van de vele collectibles. Ook een camera is binnen handbereik, waar je op elk moment kiekjes mee kunt maken, inclusief selfies. Er zit verrassend veel content verstopt in Cosmonious High en je kunt op je dooie gemak een uurtje of 9 zoet zijn om alles af te ronden, wat voor de entreeprijs van € 29,99 zeker niet slecht is.

Nieuw voor Owlchemy Labs is dat je naar hartenlust door de middelbare school kunt rondlopen, waar hun eerdere titels je juist heel statisch op je plek lieten staan. Het verkennen gaat via teleporteren, je beweegt de linker/rechter analoge stick en je kunt vervolgens mikken waar je wilt belanden en dat werkt fijn, zeker als je wat sneller misselijk wordt van normaal “rondlopen”. Het oppakken van voorwerpen doe je met de L1/R1-knoppen en voorwerpen op een afstand trek je à la Half-Life: Alyx met een zwiep naar je toe. Ook aan de kleine details is gedacht. Breng een stuk eten naar je mond en de headset zal een kleine vibratie geven. Je kunt het zo gek nog niet bedenken. Het zit qua systemen en leuke details allemaal meer dan prima in elkaar en we liepen op dat vlak nooit tegen problemen aan.

Gespeeld op: PlayStation 5 (PS VR2).

Ook beschikbaar op: pc (Meta Quest en Steam VR).