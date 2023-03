Tijdens de Future Games Show Spring Showcase heeft ontwikkelaar Iris VR een nieuwe indrukwekkende trailer van Low-Fi laten zien. Als je de beelden bekijkt, dan hoef je niet lang na te denken over waar de inspiratie vandaan komt. In de wereld van Low-Fi leven de meeste mensen in een gigantische simulatie, maar niet iedereen kan aan de realiteit ontsnappen. Zij die het zonder moeten doen leiden een armoedig bestaan als zogenoemde Low-fi’s

Je speelt in de game een politieagent die vrij deze open cyberpunk wereld kan verkennen. Er is de nodige misdaad om te bestrijden en uiteraard zijn er ook mysteries om op te lossen. Neem je het niet zo nauw met de wet, dan kun je de corrupte kant op. Verder kun je bekeuringen uitdelen, arcadegames spelen of je probeert gewoon snel in het casino rijk te worden. Low-Fi moet dit jaar nog uitkomen voor de PlayStation VR2 en de pc.