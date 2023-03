Als je interesse had in Game Pass, dan kon je de gamesservice altijd een maand proberen voor maar €1. Microsoft heeft nu besloten om hiermee te stoppen.

Je kan een maand Game Pass dan niet meer voor €1 euro kopen, Xbox head of global communications, Kari Perez, heeft aan The Verge laten weten dat er wordt nagedacht over een andere manier om nieuwe abonnees kennis te laten maken met de gamesservice. Wat dit zal zijn zal in de toekomst duidelijk worden .

Tot die tijd zal je gewoon de volle mep moeten betalen als je Game Pass eens wil proberen. Dat is dus €9,99 per maand voor Game Pass voor zowel Xbox als pc, en €12,99 voor Game Pass Ultimate.