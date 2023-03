Ubisoft heeft geen goede reputatie als het gaat om het omgaan met zijn personeel. De Franse uitgever/ontwikkelaar had beterschap beloofd, maar het ziet er naar uit dat dit nog niet terug te zien is in het bedrijf zelf.

Verschillende mensen die hebben meegewerkt aan Just Dance 2023 hebben aan NME laten weten dat het ontwikkelen van de game zowel mentaal als fysiek een uitputtingsslag was. Zo was de pre-productie al een compleet zooitje en dat werd alleen maar erger. Elf maanden voor de release van de game werd er bijvoorbeeld door de hoge heren besloten dat er een andere engine moest worden gebruikt. Het team gaf aan dat ze al op hun tandvlees liepen en het veranderen van de engine er niet bij konden hebben. Toch werd deze beslissing doorgevoerd.

Er werden nog andere besluiten genomen op het laatste moment en het personeel moest het maar oplossen, ook al was daar in principe geen tijd meer voor. Dit zorgde voor extra druk. Er werd wel gezegd dat er meer personeel bij zou komen, maar dat werd nooit gerealiseerd.

Veel personeelsleden werd dagelijks ‘aangemoedigd’ om over te werken. Zo liet één werknemer weten dat hij elke dag van 09.00 tot 22.00 werkte en sommige QA-testers van 10.00 tot 0.00 uur en soms zelfs langer.

Omdat het personeel er lichamelijk en mentaal doorheen zat, werd er gevraagd of Just Dance 2023 kon worden uitgesteld. Hier wilde Ubisoft HQ niets van weten, want de game moest en zou voor de Kerst in de winkel liggen.

Het ziet er dus naar uit dat er nog veel werk aan de winkel is bij Ubisoft wat betreft de omgang met zijn personeel. De Franse ontwikkelaar/uitgever heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van de makers van Just Dance 2023.