Er zijn genoeg partijen die baat hebben bij de overname van Activision-Blizzard door Microsoft en één van die figuren is Bobby Kotick. De topman van de uitgever is al vaker in het nieuws gekomen vanwege de bedrijfscultuur die men er op nahield en medewerkers drongen aan op z’n ontslag.

Nu heeft de CEO in een e-mail gericht aan zijn medewerkers het één en ander gezegd over de aankoop en Sony’s houding in dit hele verhaal. Het Japanse bedrijf wil maar wat graag een stokje steken voor de deal en beticht Microsoft er zelfs van dat het games als Call of Duty op de PlayStation vol zou proppen met bugs. Volgens Kotick zijn deze aantijgingen ongefundeerd en zullen spelers in dat geval meteen naar Microsoft kijken, en niet naar Sony.

De topman vervolgt zijn verhaal door te stellen dat hij het gedrag van Sony in deze situatie “teleurstellend” vindt, maar dat dit gedrag de samenwerking van bijna dertig jaar niet zal aantasten en dat PlayStation-spelers mogen uitkijken naar dezelfde ervaringen die ze altijd al hebben gehad.

“You may have seen statements from Sony, including an argument that if this deal goes through, Microsoft could release deliberately “buggy” versions of our games on PlayStation. We all know our passionate players would be the first to hold Microsoft accountable for keeping its promises of content and quality parity. And, all of us who work so hard to deliver the best games in our industry care too deeply about our players to ever launch sub-par versions of our games.

Sony has even admitted that they aren’t actually concerned about a Call of Duty agreement—they would just like to prevent our merger from happening. This is obviously disappointing behavior from a partner for almost thirty years, but we will not allow Sony’s behavior to affect our long term relationship. PlayStation players know we will continue to deliver the best games possible on Sony platforms as we have since the launch of PlayStation.”