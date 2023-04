Halverwege elk Call of Duty seizoen mag er een zogeheten Reloaded update verwacht worden. Daarmee voegt de ontwikkelaar vaak nog wat extra evenementen, maps, items en meer toe om het fris te houden. We zitten nu nog in seizoen 2, maar we gaan langzaam maar zeker richting het einde.

Op 12 april zal het derde seizoen van start gaan en via Insider Gaming leren we dat de Reloaded update voor het derde seizoen gepland staat op 10 mei 2023. Dit brengen zij op basis van eigen bronnen, dus of het klopt is niet te verifiëren, maar de site staat bekend als betrouwbaar.

Op 19 april zal er trouwens een ‘Pro Pack’ naar de game komen, maar wat dat precies is is niet bekend. Op basis van dataminers meldt Insider Gaming dat het derde seizoen bestaat uit de volgende content, al mag dat geen verrassing zijn: