Er gaan al geruime tijd geruchten dat Sony zou werken aan een nieuw PlayStation model, dat al dan niet met een losse disc drive komt. Hiermee zou Sony slechts één PlayStation 5 hoeven te laten produceren, wat natuurlijk efficiënter is voor de productielijn.

Natuurlijk kan er ook gedacht worden aan een PlayStation 5 Pro, maar zolang Sony niet met officieel nieuws komt moeten we het met deze geruchten en speculatie doen. Tom Henderson, bekend insider, heeft in een recente stream aangegeven dat er meer in de pijplijn zit.

Volgens hem werkt Sony aan hardware die nog voor de PlayStation 5 Pro moet verschijnen. Of het hier dan gaat om de console met die optionele disc drive of een ander model is niet helemaal duidelijk, maar als het goed is kan hij er binnenkort meer over kwijt. Het kan overigens ook gewoon accessoires betreffen, want hierin is Henderson niet heel erg concreet.

“There’s also another piece of Sony hardware that will be released before the [PS5] Pro I’m likely to talk about very soon. There’s more hardware coming from Sony than what has been reported on.”

Gezien deze geruchten al lange tijd aan blijven houden en Henderson doorgaans erg betrouwbaar is, lijkt het vooral een kwestie van tijd tot er wat aangekondigd wordt in plaats van of het waar is of niet. Maar goed, tot die tijd het korreltje zout er maar bij pakken.