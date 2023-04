Je nieuwe Xbox Series X of S komt met een SSD van respectievelijk 1TB of 512GB aan opslagruimte, wat heden ten dage geen enorm aantal is. Het is mogelijk om dit uit te breiden middels extra opslagkaarten van de fabrikant Seagate, die wat lastiger verkrijgbaar zijn en tevens een flinke deuk in je portemonnee trappen.

Microsoft lijkt dit door te hebben en is naar verluidt een samenwerking aangegaan met Western Digital om meer opslagkaarten op de markt te brengen. Op de website van winkelketen Best Buy werd een listing gevonden – die inmiddels verwijderd is – voor een uitbreidingskaart voor de Xbox Series X|S. De WD_BLACK C50 Expansion Card zal zo’n 180 Amerikaanse dollars gaan kosten en in ruil daarvoor krijg je 1TB extra opslag op je console.

Het is nog niet bekend wanneer de opslagkaarten beschikbaar zijn en of deze naar Europa zullen komen.