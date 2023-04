Capcom werkt samen met Legendary Entertainment aan een nieuwe live-action film gebaseerd op de Street Fighter franchise, aldus IGN.

Los van het feit dat er een Street Fighter-film in productie zal gaan is er nog helemaal niets bekend over dit project. De naam van de film of welke personages een hoofdrol zullen hebben blijft voor nu dus een vraagteken.

Het zal waarschijnlijk nog een aardig tijdje duren alvorens we meer te weten komen, maar we hebben gelukkig Street Fighter 6 om ons zoet te houden tot die tijd. Dat spel komt namelijk op 2 juni uit voor de Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.