Achievement jagers zullen misschien ook weten dat je via het Microsoft Rewards-programma verschillende zaken kunt verzilveren, zoals krediet voor de Microsoft Store. Via de Rewards app op je Xbox kon je elke dag een punch card inleveren die 50 punten waard is, zodra je op die dag een achievement hebt behaald.

Daar heeft Microsoft nu een kleine wijziging in aangebracht. Die quest is namelijk vanaf nu verplaatst naar de Xbox Game Pass quests, wat natuurlijk weer wat navigeerwerk scheelt op je console. Er zit echter ook een klein addertje onder het gras, vanaf nu komen alleen games die je speelt via Game Pass voor de quest in aanmerking. Games uit je eigen bibliotheek tellen dus niet meer mee.