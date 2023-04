Op 12 april zal het derde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 van start gaan. Lang duurt dat niet meer en daarom heeft Activision nu alle details bekendgemaakt en daarmee hebben we een goed zicht op wat we volgende week allemaal mogen verwachten.

In de multiplayer mogen we de terugkeer van de populaire Gunfight modus verwachten, waarin er in een 2 versus 2 opzet gespeeld wordt. Er zijn vanaf de release vier verschillende maps voor deze modus beschikbaar, waaronder Alley en Blacksite.

Een andere modus die zijn intrede zal doen is Cranked. Zodra je een vijand doodschiet gaat er een timer lopen. Het is dan zaak om vijanden te blijven killen voordat de timer reset. Later in het derde seizoen zal de GW Infected modus zich nog bij het aanbod voegen.

Verder staan er wat nieuwe maps op het programma, dat zijn de volgende:

Halverwege het seizoen zal er nog een vijfde map bijkomen, maar de naam daarvan is op dit moment onbekend. Tot zover de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2. Hoewel, dit seizoen zal ook het derde hoofdstuk van de Raid aan de game toegevoegd worden.

Uiteraard mag er ook het een en ander aan nieuwe content verwacht worden voor Call of Duty: Warzone 2.0. Hieronder valt de terugkeer van de populaire modus Plunder. Die modus mag halverwege het seizoen verwacht worden. Direct bij de start van het derde seizoen kunnen we op Al Mazrah ‘Massive Resurgence’ spelen. Dit is vergelijkbaar met wat beschikbaar is op Ashiki Island, maar dan op grote schaal.

Andere nieuwigheden/toevoegingen aan Battle Royale zijn als volgt:

De volgende zaken komen halverwege het seizoen:

Qua nieuwe Operators mogen we Alejandro en Valeria verwachten. Hieronder een korte bio per persoon:

Alejandro: Born and raised in Las Almas, Alejandro spent over a decade as a high-ranking member of Los Fuerzeas Especiales, the Tier 1 Mexican Army Special Mission counterterror unit. His unit, Los Vaqueros, is the only one in the country authorized to work alongside international Special Operations Forces, including those at the CIA headed by station chief Kate Laswell.

Valeria: A former Mexican Army commando who used to work alongside Alejandro, Valeria defected to enforcing cartels in 2014 and ultimately ascended to power as the leader of the Las Almas Cartel. She now works under the name El Sin Nombre — the Nameless One.