Vorig jaar kondigde Blizzard Entertainment de ontwikkeling van een gloednieuwe survival game aan. De info was toen al schaars en sindsdien hebben we niets meer gehoord over het spel, tot nu. Jez Corden heeft namelijk wat nieuwe informatie gedeeld in de Xbox Two podcast.

Volgens Corden heet het spel Odyssey. Hij is echter niet honderd procent zeker dat het de uiteindelijke titel wordt, het is mogelijk een codenaam. Het spel zou volgens de journalist geen grafisch intensief spel worden, maar juist een gestileerde cartoony stijl adopteren, vergelijkbaar met Overwatch.

Corden speculeert dat het spel multiplatform zal worden uitgebracht, maar dit heeft hij niet iemand specifiek horen zeggen. Het zou dus kunnen dat het spel alsnog exclusief wordt uitgegeven zodra en mits de acquisitie van Activision Blizzard door Microsoft is gefinaliseerd.

We weten nog niet wanneer het spel een grootschalige aankondiging krijgt, maar als we Corden mogen geloven is de ontwikkeling van het spel bijna af. Mocht dat waar zijn, dan hoeven we waarschijnlijk niet lang meer te wachten.