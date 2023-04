Uitgever Nacon en ontwikkelaar Raceward Studio hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor TT Isle of Man: Ride on the Edge 3. Het spel komt volgende maand uit, ongeveer drie jaar na het laatste deel.

De trailer maakt bekend wat voor bonussen spelers die het spel voorbestellen zullen ontvangen, namelijk een John McGuinnes 100th Start en Honda Fireblade 30th Anniversary livery. Verder laat de trailer natuurlijk een aantal van de omgevingen zien waar je in mei doorheen kan scheuren.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 komt op 11 mei uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kunt de trailer hieronder bekijken.