In juni 2022 maakte Konami bekend dat de Nintendo Switch launch game Super Bomberman R een vervolg zou krijgen. Ten tijde van de aankondiging wisten we alleen dat Super Bomberman R 2 in 2023 zou worden uitgebracht, maar daar is nu verandering in gekomen. Konami heeft namelijk aangekondigd dat het spel in september beschikbaar zal zijn.

De fysieke versie van het spel komt op 12 september uit in Noord-Amerika, gevolgd door een digitale release op 13 september. Op 14 september zal het spel ook beschikbaar zijn in Europa en Japan. Super Bomberman R 2 zal ditmaal niet een aantal jaar vastzitten aan één platform, maar gelijk beschikbaar zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.