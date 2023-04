Eén van de grootste troeven die Microsoft heeft, is hun Game Pass abonnement. Hiermee speel je talloze topgames (vaak al vanaf dag één) voor een schappelijke prijs en dit op zowel Xbox als op pc. Het is dan ook leuk om te horen dat Microsoft actief werkt aan het uitbreiden van hun bereik zodat mensen in zoveel mogelijk landen hiervan gebruik kunnen maken. Men heeft nu aangekondigd dat er 40 nieuwe landen zijn toegevoegd aan de lijst van landen die gebruik kunnen maken van PC Game Pass.

België en Nederland kunnen uiteraard al langer gebruikmaken van deze service, dus waarschijnlijk zal de toevoeging van deze nieuwe landen weinig veranderen voor ons… maar als je ooit zou verhuizen/op reis gaan naar één van de volgende landen, zit je dus wel goed. De volledige lijst vind je hieronder.