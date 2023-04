Eerder sloot Microsoft al deals met bijvoorbeeld Nintendo om Call of Duty 10 jaar lang naar Nintendo platformen te brengen als ze eenmaal eigenaar van Activision Blizzard zijn. Hetzelfde deden ze met Nvidia in het kader van GeForce Now en Steam hebben ze de garantie gegeven daar games op te blijven lanceren. Sony is hetzelfde aangeboden, maar we weten allemaal hoe dit Japanse bedrijf tegenover de overname staat.

Wat veel minder aan bod komt is dat Microsoft mededingingsautoriteiten niet alleen moet overtuigen wat betreft games, maar ook hun hernieuwde positie in cloudgaming met deze overname. Hierin zijn andere bedrijven actief, waaronder natuurlijk Google. Dit vormt her en der nog een punt van discussie, maar Microsoft gaf eerder al aan met meerdere deals bezig te zijn.

Een daarvan is nu wereldkundig gemaakt. Zo heeft Microsoft een deal voor 10 jaar met de Britse mobiele telefonie en internet provider EE gesloten. Phil Spencer heeft via Twitter laten weten dat ze onder deze deal Activision Blizzard pc-games naar EE klanten zullen brengen, maar het hoe en wat is echter nog onduidelijk.

Overigens is deze samenwerking geen verrassing. Microsoft en EE werken al geruime tijd samen om nieuwe stappen te zetten op het gebied van games. Zo valt Xbox Game Pass bijvoorbeeld onder het aanbod van EE. Gezien hieronder ook cloud gaming valt is het wat onduidelijk waarvoor deze deal dan is, want de samenwerking was er al en EE biedt (nog) geen eigen streaming platform aan.

Voor ons hier in Nederland en België maakt het weinig uit, maar het toont wel aan dat Microsoft actief bezig is om meer deals te sluiten die de mededingingsautoriteiten enigszins gerust moet stellen.