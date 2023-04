De Tsjechische ontwikkelaar Warhorse Studios, die we vooral kennen van het in 2018 verschenen Kingdom Come: Deliverance, werkt momenteel aan een nieuw project. Veel weten we eigenlijk nog niet over dit nieuwe project, maar een nieuwe vacature voor ‘cinematic designer’ geeft wel enkele hints.

De gezochte persoon zal het volgende moeten doen:

‘[…] creating AAA quality cutscenes full of humour, action, thrill and generaly unique moments that can´t be seen in other game studios.’

We mogen dus een wel heel unieke game verwachten vol actie en humor (aldus de ontwikkelaar zelf natuurlijk). Daarnaast leren we ook dat hun nieuwe project waarschijnlijk ook met CryEngine gemaakt zal worden, gezien er wordt gevraagd naar ervaring met deze tool. Het is nu afwachten geblazen om te weten te komen waar de studio precies aan werkt.