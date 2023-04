Het eerste seizoen van HBO’s The Last of Us smaakte volgens velen naar meer en dat is exact wat er gaat gebeuren. Craig Mazin, Neil Druckmann en consorten zitten inmiddels diep in de voorbereidingen voor het tweede seizoen van de serie, wat naar verluidt later dit jaar opgenomen gaat worden.

Showrunner Mazin heeft al eerder aangegeven dat er na het tweede seizoen, wat (een deel van) Part II zal dekken, meer seizoenen gaan volgen. Tegenover Deadline zegt Mazin nu wederom dat er een grote kans is dat de serie ook na seizoen twee verder zal gaan. De showrunner vertelt tevens dat hij zich niet “beperkt” voelt ten opzichte van het bronmateriaal en hoe ze het tweede seizoen gaan aanvliegen.

Er is dus tevens een kans dat er hier en daar wat in het tweede seizoen aangepast gaat worden met betrekking tot het verhaal of het verloop ervan. Naar verwachting zal seizoen twee op z’n vroegst pas in 2024 op HBO Max verschijnen.