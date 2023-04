De Super Mario Bros. Movie draait sinds begin deze maand wereldwijd in veel landen en dat het een succes is werd al vrij snel duidelijk. Volgens de laatste updates zou de film wereldwijd rond de $ 678 miljoen hebben opgebracht, waarvan $ 330 miljoen afkomstig is uit landen buiten de Verenigde Staten.

De verwachting was dat de film afgelopen weekend $ 659 zou bereiken, maar daar is de film dus al aan voorbij gegaan. Deadline meldt verder dat het niet lang zal duren voordat de film de mijlpaal van $ 1 miljard zal bereiken, wat een bijzondere prestatie is.

Dezelfde site schrijft ook dat de daling van bezoekers na het eerste weekend 28% is, wat voor in het geval van Hollywood producties buitengewoon laag is. Dit doet ze ook vermoeden dat de film $ 1 miljard gaat bereiken, mensen blijven namelijk massaal naar de film gaan.

Dat dit niet uit de lucht komt vallen blijkt uit een artikel van Variety, die dezelfde verwachting stelt. Daarmee zou de Super Mario Bros. Movie de eerste film van 2023 zijn die dit bereikt. Met andere woorden: de film is een ongekend groot succes.

En dan te bedenken dat de film pas vanaf 28 april in Japan draait, wat ongetwijfeld nog voor een boost gaat zorgen.