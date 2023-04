Warner Bros. Games gaf vrij kort na de lancering van Hogwarts Legacy al aan dat dit het begin was van meer en ze voegen snel daad bij woord. De uitgever heeft namelijk de game Harry Potter: Quidditch Champions aangekondigd voor pc en consoles.

Het betreft hier een multiplayer game die verder los staat van Hogwarts Legacy en gemaakt wordt door Unbroken Studios. Bij de aankondiging werd gelijk een eerste (zeer korte) trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.

Voordat de game uitkomt zal er een playtest plaatsvinden op 21 en 22 april en als je interesse hebt om hier aan mee te doen, kan je je registreren via de officiële website van de game. Hier lezen we tevens dat je in de game je eigen personage aan kan maken, dat je alleen online kan spelen en ook met een team.