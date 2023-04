Er worden in games constant sprongen gemaakt op grafisch gebied en sommige titels weten bijna fotorealistische beelden weer te geven. Er is nu wederom een titel die realistische graphics kent en dat is Unrecord. De eerste gameplaybeelden maken alvast veel indruk.

In Unrecord speel je een politieagent en jij ziet de actie door de lens van zijn body cam. Dit is op zich al een fris perspectief, maar de hoofdrol is weggelegd voor de graphics. Er is een vroege gameplay trailer door indie ontwikkelaar Drama online gezet en je kan niet anders concluderen dan dat dit er indrukwekkend uitziet.

De video laat zien dat de game voorlopig alleen gepland staat voor de pc. Via Discord laat de ontwikkelaar weten dat ze ook overwegen om de game naar andere platforms te brengen.

“Unrecord will be released on PC, and we are considering other platforms. We want to reach as many players as possible while providing a high-quality experience. Platform availability will be updated.”