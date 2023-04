Sony heeft net zoals Microsoft een lange tijd te maken gehad met tekorten op de current-gen consoles. De PlayStation 5 was voor pakweg twee jaar nauwelijks verkrijgbaar, maar begin dit jaar beloofde Sony beterschap en dat is ook zo gebleken.

De console is online prima te bestellen en steeds vaker zijn er stapels te vinden in winkels, wat de aanschaf dus een stuk gemakkelijker maakt. Sony mag ook zeker niet klagen, want uit recente verkoopinformatie blijkt dat de PlayStation 5 een stijging van 369% heeft gezien in verkopen.

De console verkopen in maart 2023 waren vijf keer hoger dan een jaar eerder, wat voornamelijk aan de PlayStation 5 te danken is. Kortom, Sony doet extreem goede zaken momenteel. Zo staat in het bericht van GamesIndustry.biz ook te lezen dat het eerste kwartaal goed was voor 1.5 miljoen PlayStation 5 verkopen, en dan gaat het om een deel van Europa.

Helaas weten we niet hoe de Xbox het doet, aangezien Microsoft die informatie op een globale schaal niet prijsgeeft en ook specifieke informatie per land lastig te verkrijgen is.