Oh wat hebben we zitten wachten op dit moment en veel van onze lezers waarschijnlijk ook. De verkrijgbaarheid van de PlayStation 5 was lange tijd ronduit slecht, maar ondertussen zagen we hele pallets op Ebay en Marktplaats voorbij komen voor de dubbele prijs. Die tijden zijn gelukkig voorbij, want de PlayStation 5 is nu goed verkrijgbaar. Met alle gevolgen van dien voor de scalpers, die groot hadden ingezet.

Vette pech en lekker voor die scalpers. Op plekken als Ebay, Marktplaats en ook Facebook Marketplace zie je nu gloednieuwe PlayStations verkocht worden voor onder de adviesprijs. Logisch ook. Voor de adviesprijs neem je natuurlijk veel liever een console af bij jouw lokale retailer of een bekende webshop. Dan heb je 100% zekerheid. Met als resultaat dat er nu pallets aan PlayStation 5’s worden aangeboden voor 50 tot 100 euro onder de adviesprijs.

Karma strikes again en het voelde niet eerder zo goed. De duizenden gamers die in de ene lockdown na de andere maar geen PlayStation 5 konden krijgen, zullen van dit bericht hopelijk ook een grote grijns op hun gezicht krijgen. Anderzijds, als je een van deze advertenties spot kan je er natuurlijk ook jouw voordeel mee doen gezien de leuke korting. Bovendien zorg je er gelijk voor dat deze scalper geld verliest op jouw aankoop. De keuze is aan jou.