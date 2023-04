Atari is de laatste tijd eens goed gaan shoppen en heeft zo de rechten verworven van meer dan 100 retro games, waaronder bekende titels en franchises uit de jaren ’80 en ’90. Volgens Eurogamer gaat het hier om nieuwe toevoegingen aan hun catalogus van klassieke games van uitgevers zoals Micropose, Infogrames en Accolade, waarvan Atari nu ook het handelsmerk bezit.

Hoewel Atari momenteel nog geen complete lijst heeft vrijgegeven van de aangekochte games, zijn er in de aankondiging wel een aantal voorbeelden genoemd: Bubsy, Demolition Racer, Hardball, 1942: Pacific Air War, F-117A en F-14 Air Combat. Uiteraard is deze aankoop niet zonder reden gebeurd: Atari heeft plannen om deze klassiekers uit te brengen voor een nieuw publiek. Sterker nog: men denkt eraan om nieuwe games te ontwikkelen in enkele van de oudere franchises.

Bereid je de komende jaren dus alvast voor op heruitgaves van enkele nostalgische klassiekers!