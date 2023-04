Guerrilla Games kennen we natuurlijk van hun titels als Killzone en de Horizon-games. Daarnaast staat de studio bekend om hun technische vernuft en één van de resultaten van al die kennis is de Decima Engine, die inmiddels ook is gebruikt voor andere games, zoals Until Dawn en Hideo Kojima’s Death Stranding.

Het einde van de engine is nog lang niet in zicht, want technisch director Michiel van der Leeuw laat via LinkedIn weten dat hij zich vanaf nu full time gaat bemoeien met de ontwikkeling van de Decima Engine en dat de studio nog verschillende posities open heeft staan.

Dit zou dus kunnen betekenen dat de engine nog meer buiten Guerrilla Games gebruikt gaat worden en andere studio’s in het portfolio van Sony met de gereedschapskist aan de slag gaan.