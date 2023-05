Sony liet in februari weten dat de PlayStation Plus Collection in mei zou verdwijnen. Aangezien dit alweer een tijdje terug is, is de kans groot dat je dit weer bent vergeten. Hierbij dus een reminder om snel alle games uit deze collectie aan je bibliotheek toe te voegen.

De PlayStation Plus Collection werd in het leven geroepen als promotie om gamers over te halen een PlayStation 5 te kopen. Als je dit deed, kreeg je de beschikking over 19 PlayStation 4-titels. Tenminste, als je een abonnement op PlayStation Plus zou hebben.

Deze collectie zal op 9 mei verdwijnen. Heb je nog niet alle games in je bibliotheek gezet, dan heb je dus nog maar een paar dagen om dit te doen, voordat je straks de games gewoon weer moet kopen.