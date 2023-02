Sinds 2020 is er een reeks van PlayStation 4-games beschikbaar om te spelen voor PlayStation Plus abonnees. Het gaat hier om de zogeheten PlayStation Plus Collection, maar die is blijkbaar niet voor altijd beschikbaar.

Via het PlayStation Blog heeft Sony aangekondigd dat de PlayStation Plus Collection na 9 mei niet langer beschikbaar zal zijn. Het advies is dus om alle games voor die datum aan je downloadlijst toe te voegen, zodat je er op termijn alsnog toegang toe hebt.

Wat precies de reden is voor het verdwijnen van de PlayStation Plus Collection is niet duidelijk, maar wellicht heeft het te maken met een verschoven focus binnen PlayStation Plus als dienst en de drie tiers die daaronder nu beschikbaar zijn.