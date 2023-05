Capcom is er niet vies van om oudere games uit hun portfolio nieuw leven in te blazen. Dit zien we met name met de Resident Evil-games, waarvan verschillende klassieke delen reeds een uiterst succesvolle remake hebben gekregen. Een andere franchise die inmiddels al lang in de ijskast staat is Dead Rising, maar er bestaat een kans dat ook deze reeks terugkeert.

Volgens journalist Jez Corden van Windows Central bestaat er een mogelijkheid dat de franchise terugkeert in de vorm van een reboot. Verdere details heeft hij niet, dus het is even afwachten voor welke platformen deze game dan precies zou moeten uitkomen. Ook is het onduidelijk of dat het een gloednieuw deel betreft of dat Capcom ook deze reeks van remakes gaat voorzien.