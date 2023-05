Het einde van een tijdperk! EA heeft niet langer de beschikking over de FIFA-licentie en dient dus zijn lucratieve voetbalfranchise onder een andere naam op de markt te brengen. De reeks zal vanaf nu door het leven gaan als EA Sports FC, met een eerste release gepland ergens tussen begin augustus en eind oktober 2023.

In een recent financieel rapport gaf EA aan dat FIFA 23 de best verkopende game in de franchise geworden is. De uitgever wil dat momentum uiteraard behouden en hoopt dat EA Sports FC 24 het minstens even goed zal doen aan de kassa. Volgens bronnen van Insider Gaming zullen we op 12 of 13 juli alleszins meer te weten komen.