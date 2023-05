Uncharted is natuurlijk een zeer bekende franchise in gaming, maar er is ondertussen ook een film verschenen. De franchise breidt zich nu uit met een heuse achtbaan in een attractiepark.

De desbetreffende attractie zal onder de naam ‘Uncharted: The Enigma of Penitence’ vanaf 17 juni van dit jaar te vinden zijn in Portaventura World. Dit park bevindt zich in Salou te Spanje. Dus heb je een vakantie geboekt naar dit zonnige oord, dan kan je de achtbaan zelf checken.

Om je een idee te geven wat je van Uncharted: The Enigma of Penitence kan verwachten, is er een korte trailer verschenen die je hieronder kunt bekijken.