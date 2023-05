Tijdens de diverse lockdowns werden er geen fysieke evenementen omtrent games meer georganiseerd. Dit pakte voor sommige uitgevers goed uit, wat de behoefte naar dat soort fysieke evenementen vanuit de uitgevers heeft beïnvloed. De E3 is daardoor, hoogstwaarschijnlijk, volledig ten dode opgeschreven. Daarmee is het toch enigszins een verrassing dat BlizzCon dit jaar toch weer fysiek plaats zal vinden.

BlizzCon 2023 zal op 3 en 4 november plaatsvinden in het Anaheim Convention Center te Californië. Een evenement als BlizzCon trekt altijd bezoekers van over de hele wereld, dus is het handig om te weten dat Blizzard de handen ineen heeft geslagen met Maritz Global Events voor hotelboekingen. Wat we precies mogen verwachten qua aankondigingen van BlizzCon 2023 is nog een beetje koffiedik kijken.

Ben jij van plan om naar Californië af te reizen als groot Blizzard-fan? Laat het ons weten in de comments.