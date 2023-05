Hou je van puzzels en bekijk je graag zaken vanuit verschillende perspectieven? Dan is de puzzelgame Maquette misschien wel iets voor jou. Deze titel verscheen in 2021 al voor de PlayStation 4 en 5 en wist toen best positieve kritieken te verzamelen. Heb je Maquette indertijd gemist op de PlayStation, dan kan je binnenkort ook aan de slag gaan met deze unieke puzzelgame op de Nintendo Switch.

Middels een nieuwe trailer werd aangekondigd dat de game op 25 mei zal uitkomen op Nintendo’s console. Het gaat hier louter om een Switch port, dus er is geen nieuwe content aan deze versie van de game toegevoegd. Een Xbox-versie staat overigens ook op de planning (die eveneens bij Game Pass zal zitten), maar een releasedatum van die versie ontbreekt momenteel nog.