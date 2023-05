Eind vorige maand lekte een LEGO Pac-Man set via een betrouwbaar kanaal en LEGO heeft deze set vandaag officieel aangekondigd. Het gaat hier om de ‘LEGO Pac-Man Arcade’, een set die bestaat uit 2.651 stenen en ook daadwerkelijk te gebruiken is om het spel op te spelen.

De set is vanaf 1 juni te bestellen voor LEGO VIP-leden en vanaf 4 juni via de gewone verkoop beschikbaar. De prijs ligt op € 269,99, wat het een vrij prijzige set maakt, maar dit ligt wel in lijn met het aantal stenen. Bij interesse kun je deze set hier bij LEGO vinden.