We zitten inmiddels alweer bijna in juni en dat betekent dat we bijna op de helft van het jaar zitten. Het is dan ook niet zo vreemd dat van veel bedrijven allerlei rapporten naar buiten komen over de sales en de verwachtingen van het komende fiscale jaar. Zo ook van het Zweedse Embracer Group die tijdens een business meeting de releasewindow van een aantal games min of meer bevestigd heeft.

Uit dat rapport blijkt dat verschillende titels met een groot budget in het fiscale jaar van 2023/2024 gaan verschijnen. In dat rapport werden specifiek de games Warhammer 40K: Space Marine 2, Remnant 2 en Payday 3 genoemd. Deze moeten naar verwachting voor maart volgend jaar gaan verschijnen. Remnant 2 had al een releasedatum voor deze zomer, maar het is toch fijn om zekerheid te hebben voor de andere twee genoemde.

Volgens dat rapport zijn er ook nog een aantal onaangekondigde games in de maak die ook dit fiscale jaar nog aangekondigd moeten worden. Wie weet zien we hier meer van terug op het Summer Games Fest op 8 juni.