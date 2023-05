Volgende maand is het dan eindelijk zover: Final Fantasy XVI komt dan uit na lang wachten. We kregen de laatste tijd al heel veel info en beelden van Square Enix, maar ook tijdens de PlayStation Showcase was de Japanse ontwikkelaar van de partij om ons van nieuwe beelden te voorzien, ditmaal in de vorm van een launch trailer.

Deze nieuwste trailer zit weer boordevol actie, dramatiek en epische gevechten, mede te danken aan de verschillende Eikons. Uiteraard wordt er ook wat verhaal uit de doeken gedaan, dus er is genoeg te zien!

Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni voor de PS5.