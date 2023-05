De Europese Commissie heeft recent de overname van Activision Blizzard door Microsoft goedgekeurd, wat ook in de lijn der verwachting lag. De Britse CMA en de Amerikaanse FTC doen echter nog moeilijk, dus het zal nog een tijd duren voordat de deal helemaal rond is, als die er in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten überhaupt doorheen komt.

Wat betreft de Europese markt zit Microsoft in ieder geval goed. In een persverklaring die volgt op de eerdere uitspraak van de Europese Commissie gaat Margrethe Vestager wat dieper in op de beweegredenen om de deal goed te keuren. Hierbij stipt ze aan dat Sony momenteel een enorme voorsprong heeft op Microsoft in Europa.

Volgens Vestager verkopen PlayStation consoles vier keer meer dan de consoles van Microsoft. Hierdoor is het marktaandeel van Microsoft in Europa over het algemeen veel kleiner, wat met een dergelijke deal voor een meer gezonde competitie zou kunnen zorgen. Een belangrijke factor daarin zijn natuurlijk de games, maar daarover maakt ze zich geen zorgen.

Zo stelt ze dat Microsoft naar alle waarschijnlijkheid zichzelf niet in de voet zal schieten door Call of Duty exclusief te maken. Het is lucratiever om de franchise op alle platformen beschikbaar te houden, wat Microsoft ook aangegeven heeft zeker 10 jaar en wellicht langer te doen.

In dit specifieke geval zijn de EU en de Britse CMA het met elkaar eens. Wat betreft andere zaken liggen de meningen toch wat meer verdeeld, waarover de EU uitspraak in het voordeel van Microsoft deed, de CMA niet.

“An important finding was that the overall market share for Microsoft and Activision was generally low in Europe. It’s only when you look at specific segments like ‘shooter games’ that you get to above 20%. And for consoles, Sony sells about 4 times more PlayStations than Microsoft sells Xboxs.”

“With this context, we did not think the merger raised a vertical issue. I am told Call of Duty is a very popular shooter franchise/ But we found that Microsoft would probably not shoot itself in the foot by stopping sales of Call of Duty games to the much larger PlayStation player base. Our colleagues at the CMA agreed with us and ultimately reached the same conclusion.”