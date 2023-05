Neill Blomkamp werkt momenteel met Sony samen om Gran Turismo naar het witte doek te brengen. De film staat voor augustus gepland. In de tussentijd lijkt de regisseur al vooruit te kijken, want via Twitter heeft hij aangegeven dat hij op zoek is naar meer informatie over de WipEout lore.

Hierop reageerde Damon Fairclough die als schrijver bij WipEout ontwikkelaar Psygnosis heeft gewerkt, dat hij enorm veel materiaal heeft liggen voor Blomkamp als hij interesse heeft. Dit riekt een beetje naar een potentiële samenwerking tussen Blomkamp en Sony voor een film over WipEout.

Eerder gaf Nick Burcombe, co-creator van de franchise, al aan dat er iets met WipEout aan zit te komen. Dit zou dan geen nieuwe game zijn, maar wel met de franchise te maken hebben. Nu Blomkamp daadwerkelijk om meer inzicht vraagt is het natuurlijk een gemakkelijke conclusie dat er mogelijk aan een WipEout-film gewerkt wordt.