Ubisoft zal volgende maand een nieuwe showcase organiseren waarin ze hun line-up voor later dit jaar en volgend jaar laten zien. Wat betreft de Assassin’s Creed franchise is er een hoop in ontwikkeling en natuurlijk is het logisch om een aankondiging in deze reeks te verwachten.

Via Insider Gaming krijgen we nu ook die ‘bevestiging’, want de site meldt dat Ubisoft van plan is om Assassin’s Creed Red officieel tijdens de Ubisoft Forward te onthullen. Op basis van bronnen meldt de site dat media en influencers in de week voor de showcase de game al kunnen spelen, met een embargo op 12 juni.

Dus kort na de onthulling tijdens Ubisoft Forward op 10 juni zullen de previews online gaan. Dit ligt in lijn met eerdere onthullingen in de franchise, dus het klinkt allemaal erg plausibel. Lang verhaal kort: over een maand zouden we een goede indruk van de nieuwste Assassin’s Creed moeten krijgen.