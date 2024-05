Via X gaf Nintendo president Shuntaro Furukawa eerder deze week aan dat ze voor 31 maart 2025 de opvolger van de Nintendo Switch zullen onthullen en dat er voor juni een Nintendo Direct gepland staat. Tijdens die showcase zullen we nog niets te zien of horen krijgen over de Switch opvolger, wat betekent dat we nog even geduld moeten hebben.

Tijdens de call met investeerders werd Furukawa gevraagd of de volgende generatie Nintendo hardware iets volledig nieuws is. Hierop gaf de president aan dat ze het platform het beste kunnen omschrijven als het volgende model van de Switch, aldus David Gibson op X, senior research analist bij MST Financial, die de sessie bijwoonde.

Dit is dus een bevestiging van de geruchten dat Nintendo op dezelfde tour verder gaat met het hybride model.