Media Molecule heeft nagenoeg niets laten weten over hun nieuwe project. Het enige waar we van op de hoogte zijn, is dat het gaat om een nieuwe IP. Nu is er weer een klein beetje informatie naar buiten gekomen.

Media Molecule staat bekend om zijn titels waar je zelf je eigen creaties in kunt maken, zoals Dreams en LittleBigPlanet. Dat zal bij hun nieuwste project dus een stuk minder aan de orde zijn.

Medeoprichter en voormalig creative director Mark Healey heeft in een interview met MinnMax verteld dat de nieuwste titel van Media Molecule in goede handen is. Van wat hij ervan begrijpt gaat het om een spel dat wat afwijkt van hun vorige titels. Het nieuwste project is namelijk meer een game dan een creatieve ervaring.