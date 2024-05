Review | SAND LAND – Akira Toriyama is een zeer bekende Mangaka – tekenaar van Manga – die vooral naam heeft gemaakt door de Dragon Ball-serie. Helaas is de beste man niet meer onder ons, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niets meer te zien krijgen van zijn werk. Bandai Namco houdt zijn geest levend door het uitbrengen van SAND LAND, gebaseerd op de gelijknamige manga van Toriyama. Het spel is gemaakt door ILCA en zij waren ook verantwoordelijk voor One Piece Odyssey. Deze game viel over het algemeen goed in de smaak en dus weten zij wel hoe ze succesvol een manga om kunnen zetten in een game. Laten we hopen dat dit ook met SAND LAND het geval is, waardoor het spel meteen een mooi eerbetoon wordt.

De oplossing

In SAND LAND beland je in een wereld vol zand en rotsen, waar zowel mensen als demonen leven. Er heerst een enorme schaarste aan water en beide partijen strijden om dit kostbare goedje. Jij speelt als Beelzebub, de zoon van Lucifer. Op een dag zoekt een menselijke sheriff de hulp van het demonendorp. Er blijkt namelijk een mysterieuze bron in de wereld van SAND LAND te zijn die het watertekort in één klap kan oplossen. Maar de reis ernaartoe is vol gevaren, en daarvoor heeft de sheriff hulp nodig. Beelzebub en de sheriff slaan de handen ineen om de bron te vinden, en dat is het begin van een groots avontuur.

Rijdend knallen

SAND LAND is een openwereldgame die het iets anders aanpakt dan andere games in het genre. In deze game draait het namelijk vooral om voertuigen. Dit geldt niet alleen voor het reizen door de wereld, maar ook voor het vechten. Hoewel je ook met je vuisten kunt knokken, zul je dit door de zware tegenstand weinig doen. Je begint met een tank, en gaandeweg het avontuur komen daar andere voertuigen bij. Zo krijg je bijvoorbeeld al snel de beschikking over een robot die hoog kan springen. Hiermee kun je hogere bergen bereiken en voorheen onbereikbare plekken ontdekken. De gevechten zul je voornamelijk aangaan met de tank waartoe je direct toegang hebt. Deze heeft de krachtigste wapens en biedt het fijnste besturingsgevoel. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de standaardbesturing die in veel shooters wordt toegepast, waardoor dit direct vertrouwt aanvoelt.

Deze besturing wordt echter (helaas) niet voor alle voertuigen gebruikt, zo zijn er ook wat snellere voertuigen waarbij je dan met de linker analoge stick stuurt in plaats van de rechter. Dit is prima als je snel van punt A naar B wilt, maar minder effectief in gevechtssituaties. Gelukkig kun je snel tussen verschillende voertuigen wisselen, waardoor zowel het vechten als snel rijden probleemloos verloopt. Hoewel er niet enorm veel verschillende vijanden zijn, weet de game toch je aandacht vast te houden. Het is simpelweg erg vermakelijk om met je tank door de wereld te scheuren en knallen. Verder wijkt SAND LAND niet veel af van andere games in het genre. Je verkent de wereld, vecht wat, verdient XP om je personage te levelen en te voorzien van buffs en dergelijke, en je vindt aardig wat loot waarmee je je voertuigen kunt versterken met diverse upgrades voor je wapens of motor.

Het is wat het is

De game biedt dus alles wat je van een openwereldgame mag verwachten. De hoofdmissies zijn misschien niet bijzonder, maar zijn toch boeiend genoeg om spelers aan te moedigen om door te blijven spelen. Hierbij is het niet alleen een kwestie van schieten, want je zult af en toe ook stealthmissies moeten uitvoeren. Natuurlijk ontbreken de baasgevechten niet, en hoewel deze geen spectaculaire hoogtepunten zijn, doet het wat het moet doen. Het spel zorgt simpelweg voor leuk vertier. De zijmissies zijn echter wat minder aantrekkelijk. Deze bestaan hoofdzakelijk uit simpele ‘fetch quests’ al wordt hier wel wat variatie in aangeboden door ook evenementen zoals races te presenteren, wat je bij deelname extra geld of loot oplevert.

Alle missies, zijmissies en evenementen zorgen ervoor dat SAND LAND een aanzienlijke hoeveelheid content biedt, ook al is de wereld zelf misschien niet bijzonder boeiend. Dit is niet verrassend, aangezien er beperkte mogelijkheden zijn met een wereld die voornamelijk uit zand bestaat. Toch weet de game je op een bepaald moment positief te verrassen, maar wat dit is zul je zelf moeten ervaren. Over het algemeen biedt SAND LAND een plezierige ervaring. Een punt van kritiek is echter de aanwezigheid van onzichtbare muren. Vooral in bergachtige gebieden, waar je de springende robot gebruikt, lijkt het soms mogelijk om over bepaalde obstakels heen te springen om zo sneller een bepaalde plek te bereiken – wat dus niet het geval is. Dit is niet wat je verwacht in een openwereldgame.

Goed beeld en geluid

Wat ook enigszins irritant kan zijn, is dat je team regelmatig met elkaar praat terwijl je door de omgeving rijdt. Dat er gesprekken plaatsvinden is op zich prima, maar het wordt vervelend wanneer deze gesprekken vaak worden herhaald, wat helaas het geval is. Hierover gesproken, de voice-acting zelf is meer dan prima. Elk personage klinkt heel natuurlijk en komt daardoor goed tot zijn recht. De personages zijn ook heel tof, wat natuurlijk een kenmerk is van Akira Toriyama. Een ieder heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid en dankzij het sterke stemmenwerk wordt dit nog verder versterkt. Je voelt je dan ook snel verbonden met de verschillende personages. Voeg aan dit sterke stemmenwerk goede muziekstukken en geluidseffecten toe, en je kunt niet anders concluderen dan dat het op audiovlak goed in elkaar zit.

Grafisch ziet de game er zeer verzorgd uit. De herkenbare stijl van Toriyama is fantastisch uitgevoerd en alles is vloeiend geanimeerd. Dankzij de 4K-resolutie oogt de game bovendien messcherp, en de bijna constante 60 frames per seconde – op enkele korte dips na – zorgen voor soepele beelden en gameplay. Er is echter een klein minpuntje als je je in de open wereld bevindt: vijanden die op een grote afstand staan worden weergegeven in 30 frames per seconde. Ze schakelen pas over naar 60fps wanneer ze dichterbij komen. Dit heeft verder geen invloed op de gameplay, maar het is wel een detail dat opvalt.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox Series X|S en pc.