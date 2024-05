Electronic Arts werkt al geruime tijd aan een nieuwe Battlefield-game en hoewel we er nauwelijks iets over weten, komt de game altijd even terug bij de financiële kwartaalrapportage van het bedrijf. Als toelichting hierop vertelde CEO Andrew Wilson dat er meer mensen op de franchise zitten dan ooit tevoren.

Het huidige team is het grootste team dat ooit aan een Battlefield-game heeft gewerkt en de CEO was laatst bij de teams en wat hij zag, maakte hem bijzonder enthousiast. Klinkt goed allemaal, zeker voor investeerders, maar tegelijkertijd is de woordkeuze die hij nadien gebruikt misschien wat onhandig als je weet dat ook gamers dit zullen lezen.

Hij stelt namelijk dat het weer een geweldige live service ervaring zal worden. Dat zou Battlefield 2042 ook worden, maar die had nogal een moeizame start plus dat gamers min of meer allergisch voor de term live service zijn… Wanneer EA de game zal onthullen is niet bekend.