Ubisoft werkt aan verschillende games in de Assassin’s Creed franchise, waaronder ook Nexus valt. Dit is een virtual reality game zo blijkt, die tijdens de Meta showcase officieel werd aangekondigd. De officiële naam is niet al te bijzonder, gezien het gewoon ‘Assassin’s Creed Nexus’ is, de game verschijnt ergens dit jaar.

Deze titel is in ontwikkeling voor de Quest 2, Quest 3 en Quest Pro. Over een PlayStation VR2-versie is nog niet gesproken en ook ontbreekt het aan bewegende beelden, die mogen we tijdens Ubisoft Forward op 12 juni verwachten.