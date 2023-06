Er zijn al verschillende games verschenen in de Vampire: The Masquerade-franchise en het einde lijkt ook nog niet in zicht. Er is namelijk weer een nieuw deel onderweg en deze zal alleen speelbaar zijn in virtual reality.

In Vampire: The Masquerade – Justice speel je als een vampier met extra krachten. Je reist af naar Venetië om daar de moordenaar van het hoofd van jouw clan te vinden. Dit doe je niet door al moordend door de stad te gaan, maar voornamelijk door ongezien jouw doel te bereiken.

Vampire: The Masquerade – Justice staat gepland voor eind 2023 en zal uitkomen voor de PlayStation VR2, Meta Quest 2 en Meta Quest 3. Er is al een aankondigingstrailer beschikbaar en die check je hieronder.