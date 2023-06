Activision heeft aangekondigd dat het vierde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 op 14 juni van start gaat. Tijdens Summer Game Fest vanavond zullen we de eerste beelden te zien krijgen, maar in de tussentijd zijn de details al gedeeld.

De geruchten gingen onlangs vooral over de komst van een nieuwe map: Vondel. Dit is nu officieel bevestigd en het betreft hier een nieuwe Warzone map van een medium omvang. De map zou dus kleiner zijn dan Al Mazrah, maar wel groter dan Ashiki Island.

De map wordt omschreven als een Europese stad waar eeuwenoude historie gemengd wordt met architecturale ontwikkelingen. Afgaande op de afbeelding mag het geen verrassing zijn dat de inspiratie ongetwijfeld Amsterdam dan wel Nederland is. Dit geeft ook gelijk bestaansrecht aan de naam.

Deze map zal vanaf release Resurgence, DMZ en Lockdown LTM ondersteunen. Standaard Battle Royale zal pas later in het vierde seizoen mogelijk worden op deze map.

Andere nieuwigheden met seizoen vier zijn onder andere de Tactical Amphibious Vehicle, Supply Boxes, een Field Upgrade en meer. In de multiplayer mogen we gedurende het vierde seizoen een zevental nieuwe maps verwachten. Zes hiervan zijn bij release beschikbaar, de zevende: Vondel Waterfront, verschijnt pas halverwege het seizoen.

De maps bij launch zijn: