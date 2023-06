Ubisoft is deze zomer ook terug met een Ubisoft Forward showcase, die vanavond om 19:00 uur zal beginnen. De show zal naar verwachting een uurtje duren en we mogen dan de nodige updates omtrent aankomende titels verwachten.

De games die zoal voorbij zullen komen zijn: Assassin’s Creed: Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Prince of Persia: The Lost Crown en The Crew Motorfest. We zullen ongetwijfeld ook wat gaan horen over Skull & Bones, XDefiant en natuurlijk de nieuwe Star Wars-game.

Je kunt de show hieronder volgen.