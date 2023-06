Niet al te lang geleden besloot Ubisoft om zijn abonnementsdienst Ubisoft+ ook naar het Xbox platform te brengen. Met een prijs van € 14,99 per maand is het echter wel een behoorlijke investering, vooral als je het tegenover Microsofts eigen Game Pass zet waar je voor € 9,99 per maand alles uit de stallen van Microsoft day one kan spelen plus nog zo veel meer.

Ubisoft wil mensen nu toch graag overtuigen van hun eigen dienst en heeft daarom besloten om tijdelijk een gratis proefperiode van een week aan te bieden. Tot 21 juni is het mogelijk om deze gratis proefperiode te starten door deze link naar de Xbox Store te volgen.

Naast de Ubisoft+ catalogus voor Xbox krijg je ook toegang tot de pc-catalogus. Let wel op: het abonnement vernieuwt zichzelf automatisch, dus vergeet niet op te zeggen als je puur even dat ene weekje wilt proberen.