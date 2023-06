Herstelde tekst: John Carpenter is een grote naam in de horrorwereld. Nu heeft de beste man zijn expertise verleend aan een nieuwe game: John Carpenter’s Toxic Commando.

Het gaat hier om een coöperatieve first-person shooter die zijn inspiratie haalt uit horrorfilms uit de jaren 80. Qua gameplay heeft het spel veel weg van de Left 4 Dead-serie, en dat is vooral te merken aan de grote aantallen monsters die op het scherm te zien zijn.

John Carpenter’s Toxic Commando wordt ontwikkeld door Saber Interactive en zal in 2024 uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Als je een pc hebt, kun je ook al eerder aan de slag met de first-person shooter door middel van een gesloten bètatest. Je kunt je hier nu al voor inschrijven. De game is ook al te zien in onderstaande trailer.