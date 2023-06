Een van de studio’s die Microsoft de laatste jaren op de kop heeft getikt is InXile Entertainment, die we op hun beurt voornamelijk kennen van de Wasteland-games de afgelopen jaren. Met Clockwork Revolution is hun eerste game onder de Microsoft vlag een feit en het wordt iets totaal anders dan wat we van InXile gewend zijn.

Clockwork Revolution is een first person RPG waarin je de mogelijkheid hebt tot tijdreizen. Jouw keuzes in het verleden hebben dan ook weer invloed op de toekomst. Ook valt te zien dat je tijdens gevechten gebruik kan maken van jouw tijdreiskrachten. Clockwork Revolution verschijnt voor de Xbox Series X|S en pc op een nader bekend te maken datum.