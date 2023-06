Graphics zijn natuurlijk nog altijd ondergeschikt aan de gameplay ervaring, maar we kunnen niet ontkennen dat we een scherpe presentatie wel kunnen waarderen. Als we de beelden bekijken van games die gemaakt worden met Epic Games’ nieuwe Unreal Engine 5, dan kunnen we niets anders dan reikhalzend uitkijken naar de toekomst.

Er is namelijk een nieuwe showcase trailer gedeeld, die ons een inkijk geeft in het indrukwekkende niveau van detail en visuele kwaliteit dat bereikt kan worden met deze engine. De trailer gooit een verscheidenheid aan omgevingen samen om zo een allround beeld te geven van wat er mogelijk is. Check het hieronder.